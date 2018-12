بعد بروكسل.. السراج يزور الكويت

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأربعاء أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح في مستهل زيارته الرسمية للكويت.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع عودة السفارة الكويتية للعمل من ليبيا وتم الاتفاق على التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين للإسراع بتحقيق ذلك، كما اُتفق على أن يتبنى مندوب دولة الكويت في مجلس الأمن رؤية حكومة الوفاق الوطني والتنسيق مع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن. وفي شأن آخر تم الاتفاق مبدئيًا على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار ومشاريع الخدمات في ليبيا، إضافة إلى التواصل مع صندوق الإنماء العربي ليساهم بدوره في هذه البرامج.

