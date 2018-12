بعد الأمطار الغزيرة.. بلدية بنغازي تدعم «المياه والصرف الصحي»

قامت لجنة المشتريات بديوان بلدية بنغازي بتسليم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عدد من المعدات والمواد التشغيلية.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية أن هذا الإجراء جاء بناءً على تعليمات رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى الصقر عمران بوجوارى بشأن توفير الاحتياجات العاجلة للشركة العامة للمياه والصرف الصحى حتى تتمكن من أداء عملها بالشكل المطلوب وتذليل الصعاب إمامها فى مواجهة المختنقات الناتجة على سوء الأحوال الجوية و هطول الإمطار الغزيرة بالمدينة.

وتتمثل هذه المعدات والمواد التشغيلية في (إطارات-نضائد -زيوت محركات وزيوت هيدروليكي)، وذلك سعيًا من بلدية بنغازي لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الشركة وفي إطار الدعم والمساندة، بحسب البلدية.

