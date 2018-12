وليامز تبحث مع أعضاء النواب في بنغازي مستجدات الملتقى الوطني الجامع

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز الأربعاء بمدينة بنغازي بأعضاء من مجلس النواب لبحث آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن مجلس النواب.

كما بحثت وليامز خلال اللقاء استعدادات الملتقى الوطني والترتيبات الأمنية في طرابلس والأوضاع المتدهورة في جنوب ليبيا، بحسب ما ذكر موقع البعثة الرسمي.

كما التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية مع الشخصيات الأكاديمية والسياسية والناشطين من مدينة بنغازي لبحث المواضيع المتعلقة بالدستور والتوزيع العادل للموارد الليبية والفيدرالية واللامركزية والملتقى الوطني

