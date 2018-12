“وليامز” يلتقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي

المتوسط:

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بجواري مع نائبة المبعوث الخاص ستيبفاني وليامز، اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء حول تفاصيل الانتهاء من إجراءات فتح مكتب البعثة في بنغازي خلال الأسبوع القادم، و أعربت نائبة المبعوث الخاص ستيفاني وليامز عن سعادتها بالتواجد في مدينة بنغازي وأنه جاءت للتعرف على أخر المستجدات المتعلقة بالشأن العام للمدينة والتحاور مع عدد من الفئات والشرائح بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك لما فيه خدمة ليبيا بصفه عامة ومدينة بنغازي بصفة خاصة وفتح مكتب البعثة في بنغازي مشيراً أن توحيد المؤسسات على مستوى الدولة الليبية أساسي لحل الكثير من المشاكل والصعوبات .

وتناول اللقاء الإجراءات والترتيبات المتعلقة بفتح مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حيث تم الاتفاق على إنهاء جميع الإجراءات والتصريحات التي من شأنه أن تعجل بإنهاء إجراءات فتح مكتب البعثة خلال الأسبوع القادم ، وتم التأكيد على أهمية فتح مكتب في بنغازي ،لما له من نتائج إيجابية .

كما شهد الاجتماع التأكيد على أن تكون اللقاءات لغرض التجهيز للمؤتمر الجامع تشمل مختلف الفئات والشرائح والمكونات في المدينة حتى يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، بالإضافة إلى استمرارية العمل في البرامج

