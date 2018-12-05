الخراز لـ218: الداخلية تسيطر على الأوضاع في بنغازي

ذكر مدير المكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة طارق الخراز أن الوزير أعطى تعليماته لكل مديريات الأمن برفع الدرجة القسوى للأمن لمساعدة الجهات الخدمية في بنغازي بعد الفيضانات التي أنتجتها غزارة الأمطار في المدينة.

وأوضح الخراز خلال مداخلة هاتفية في برنامج LIVE على 218NEWS أن الكثافة المائية في الشركة الكورية بمنطقة قاريونس والخط الممتد على وادي قطارة كانت كبيرة، وتم إخراج الأطفال من كامبو الشركة وإنقاذهم.

ووجه مدير المكتب الإعلام بوزارة الداخلية الشكر للهلال الأحمر بالمدينة بعد الجهد الذين بذلوه وتعاونهم مع لجنة الطوارئ وإخلاء بعض العائلات العالقة، متوقّعا أن لا تُسجّل أي حالة وفاة أو إصابة نتيجة للوضع الذي شهدته المناطق بعد هطول الأمطار والفيضانات.

وأشار الخراز إلى أن الإشاعات والأخبار الكثيرة التي تحدثت عن انهيار السد في وادي القطارة عارية عن الصحة، موضحا أن حالة الطوارئ التي أعلنت تتعلق بالأمور الفنية المتعلقة بالأزمة التي تشهدها بنغازي حاليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية