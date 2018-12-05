المسماري : الجيش مع المؤتمر الجامع والانتخابات في الربيع المقبل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم الجيش الليبي عميد “أحمد المسماري” ، أن منطقة الكفرة العسكرية لاتزال تطارد الإرهابيين في عرض الصحراء ، والتي تجوب الصحراء للبحث عن مكان للاختباء به من ضربات قوات الجيش ، وسلاح الجو .

وقال المسماري -في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء إن إدارة التدريب العسكري تستعد لتخريج أكثر من 2000 جندي في الأيام المقبلة .

وبخصوص المؤتمر الجامع المقرر عقده في يناير المقبل ، أوضح المسماري “نحن مع المؤتمر ومع الانتخابات في الربيع المقبل ، وأيدنا المؤتمر لأنه جاء بتوقيت زمني واضح” .

وأضاف أنه تم تحويل المؤتمر الجامع إلى “ملتقى جامع” ليتم التلاعب في مخرجاته ، نحن لن نسمح بالتلاعب في تغيير المفردات ، مؤكداً أن هناك جهات خارجية تُنقّب على الذهب وتعبث باليورانيوم ، وتسرق الثروات البحرية في ليبيا.

وأضاف المسماري نحن نقاتل ونحارب من أجل دولة القانون ، وفي حالة القبض على أي مهرب سيتم مصادرة الآلية ومحاسبته قانونياً.

وأكد الناطق باسم الجيش بأن المحكمة العسكرية ببنغازي أصدرت عدداً من الأحكام ، مشيراً إلى أن المتهمين يسمح لهم بتكليف محامٍ للدفاع عنهم بحسب المحكمة التي يمثل أمامها.

وحول صدور بعض الأحكام، قال المساري إن المحكمة العسكرية ببنغازي أصدرت أحكاماً ببراءة متهم وإعدام متهمين غيابياً وحضورياً ، والسجن لمددٍ مختلفة بين حضورياً وغيابياً .

وأضاف أن القضاء العسكري هو الذي يفصل في الأحكام على المتهمين”.

وقال المسماري “إن إدارة التدريب العسكري تستعد لتخريج أكثر من 2000 جندي خلال الأيام المقبلة، كما سيتم افتتاح مركز تدريب سبها العام”.

وأوضح المسماري أن هيأة التنظيم والإدارة تحث كافة أفراد القوات المسلحة على إتمام نماذج التعريفات ، مؤكداً أن بوابات القوات المسلحة والشرطة العسكرية ستتعامل فقط مع من لديه تعريف عسكري.

وأضاف المسماري هناك من لا يريد لليبيا أن تصبح دولة قوية ويحاول إطالة عمر الأزمة الليبية ، وهو أمر خطير جداً، موضحاً أن الاغتيالات في المنطقة الغربية أصبحت أمراً مزعجاً.

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