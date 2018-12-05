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اعميش: 80 عائلة تم إخلاؤها من مناطق بنغازي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مفوض الإعلام في كشاف بنغازي طارق اعميش أن المدينة شهدت شللا تاما في الأيام الماضية نتيجة الفيضانات بسبب غزارة هطول الأمطار.

وأوضح اعميش خلال مداخلة هاتفية في برنامج LIVE على  218NEWS أن المفوضية أنشات غرفة للطوارئ للتعامل مع الأزمة التي تشهدها المدينة، وقد تمكّن أعضاء المفوضية بالتعاون مع الهلال الأحمر ورجال الأمن بالمدينة من إخلاء المتضريين في مناطقهم.

وأشار مفوض الإعلام في كشاف بنغازي، أنهم يعملون على إعادة حركة السير إلى طبيعتها في صباح غد الخميس، بعد عمليات الإخلاء التي تمت للعائلات التي يتراوح عددها 80 شخصا وإحالتهم إلى مبنى المفوضية في بنغازي، موضحا أنهم لم يرصدوا أي حالة وفاة أو إصابة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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