اعميش: 80 عائلة تم إخلاؤها من مناطق بنغازي

كشف مفوض الإعلام في كشاف بنغازي طارق اعميش أن المدينة شهدت شللا تاما في الأيام الماضية نتيجة الفيضانات بسبب غزارة هطول الأمطار.

وأوضح اعميش خلال مداخلة هاتفية في برنامج LIVE على 218NEWS أن المفوضية أنشات غرفة للطوارئ للتعامل مع الأزمة التي تشهدها المدينة، وقد تمكّن أعضاء المفوضية بالتعاون مع الهلال الأحمر ورجال الأمن بالمدينة من إخلاء المتضريين في مناطقهم.

وأشار مفوض الإعلام في كشاف بنغازي، أنهم يعملون على إعادة حركة السير إلى طبيعتها في صباح غد الخميس، بعد عمليات الإخلاء التي تمت للعائلات التي يتراوح عددها 80 شخصا وإحالتهم إلى مبنى المفوضية في بنغازي، موضحا أنهم لم يرصدوا أي حالة وفاة أو إصابة.

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