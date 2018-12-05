(بالفيديو) المؤقتة تعقد اجتماعا تقابليا مع رئيس ديوان المحاسبة

البيضاء-العنوان

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء،اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والأجهزة الرقابية.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بالبيضاء العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل وضع حلول لها،وذلك لتذليل الصعوبات التي قد تعترض بعض الملفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجه الحكومة والأجهزة الرقابية،لافتا إلى أن الحكومة متعاونة لأبعد حد مع الجهات الرقابية.

وشدد الثني على ضرورة التنسيق المستمر خصوصا في الملفات العاجلة التي تتطلب إنجازا سريعا خاصة فيما يمس حياة المواطن.

حضر الاجتماع مديرو الإدارات والأقسام والفروع بديوان المحاسبة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيآت،ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل،ورئيس الهيأة العامة للكهرباء،ورئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية،ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب،والناطق الرسمي باسم الحكومة.

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