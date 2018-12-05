عبدالجليل يؤكد عزم وزارة التعليم الانخراط في مشروع التنمية المستدامة

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل الأربعاء عزم وزارته الانخراط في مشروع التنمية المستدامة الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتحقيق الالتزامات المترتبة عليه.

وأشار عبدالجليل في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن وزارة التعليم قد التحقت حديثاً بالمجموعة الدولية للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع منها الذي يهتم بتوفير التعليم الجيد.

وأضاف بأن وزارته استطاعت في فترة وجيزة أن تضع لمسات إصلاحية حقيقية وأساسية في سبيل تحقيق الهدف العالمي المنشود.

يشار أن أهداف التنمية المستدامة، هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفا وضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر2015 ، وفي يناير 2016 أدرجت الأهداف الـ17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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