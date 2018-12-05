المتوسط:

استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالكويت مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدرو رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي د.عبداللطيف الحمد .

وتحدث السراج عن مخططات إعادة الإعمار وما تشمله من مشاريع استراتيجية كبرى لإعادة بناء المدن التي طالها التدمير على أسس حديثة، وتطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع خدمية في مختلف المناطق في ليبيا

وأبدى مسؤولي الصندوقين ترحيبهما بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار، وتم الاتفاق على التواصل وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

The post “السراج ” يلتقي مدير الصندوق الكويتي للتنمية ورئيس الصندوق العربي appeared first on صحيفة المتوسط.

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