حثت السفارة البريطانية في ليبيا ، جميع الأطراف الليبية لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان الدولية.

وقالت السفارة ، خلال تغريدة لها على صفحتها بتويتر،” أنها تطالب الأطراف اللليبية بحماية الفئات المستضعفة في المجتمع وذلك بمناسبة مرور 70 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأكدت السفارة ، “سنُركز على القضايا المختلفة التي تخص حقوق في ليبيا”.

