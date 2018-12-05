مصدر: الهجرسي سيجتمع مع الأركان العامة

كشف مصدر خاص من داخل حكومة الوفاق لـ218 أن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي سيعقد اجتماعا مع رئيس الأركان العامة في طرابلس، لبحث سبل تأمين شاحنات الوقود التي ستتجه إلى الجنوب الليبي من المنطقة الممتدة من طرابلس إلى مصراتة.

وأوضح المصدر أن عملية تأمين شاحنات الوقود ستتم بعد أن تستلم المنطقة العسكرية في سبها بالإضافة لغرفة عمليات الجفرة، وباقي مسارات نقل الشحنات من جنوب مدينة سرت حتى وصولها إلى محطات التوزيع في مدن الجنوب؛ لضمان وصولها إلى كافة المواطنين دونَ أي خطر أو خسائر ماديّة أو بشرية.

وأكد المصدر ذاته لـ218، أن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز سيعقد اجتماعا آخر يوم السبت القادم مع إدارة جهاز الأمن المركزي، تمهيدا للمرحلة الثانية مِن التأمين، حيث ستعمل فروع الجهاز على تأمين المناطق الجنوبية ومن المتوقعِ أن تنتهي الترتيبات خلال شهر.

وكان الهجرسي قد اجتمع الثلاثاء بمسؤولي شركات التوزيعِ الأربعة وهي “الراحلة” و”الشرارة” إضافة لشركتي “ليبيا نفط” و”الطرق السريعة”، لبحث آلية نقل الوقود إلى مدن الجنوب، والعراقيل التي تواجه توزيع المحروقات.

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