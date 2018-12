المتوسط:

دعا وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الأربعاء بقبول عودة المهجرين من موظفي الوزارة الذى يرغبون في العودة لسابق عملهم.

وطالب عبدالجليل وكلاء الوزارة ، بالإفراج عن مرتباتهم المتوقفة من تاريخ تهجيرهم باعتباره مبرراً قانونياً.

كانت أعداد هائلة قد غادرت من طرابلس أثناء اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة وعادت بعد انتهاء المعارك المسلحة.

