المؤقتة تعقد اجتماعا تقابليا مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية

البيضاء-العنوان

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اجتماعا مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي وذلك خلال زيارة أجراها الثني الإثنين للهيأة في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والأجهزة الرقابية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الهيأة بالبيضاء،طرح العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل وضع حلول لها، وذلك لتذليل الصعوبات التي قد تعترض بعض الملفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجه الحكومة والأجهزة الرقابية،لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كل الإمكانيات لجميع الأجهزة مهما تكن تبعيتها من خلال الميزانية العامة وحسب الاحتياجات التي تحددها تلك الجهات.

وأعرب الثني عن أمله في الخروج ببعض الحلول لبعض المشاكل التي لن تحل بالمراسلات والعمل الروتيني .

وأشار إلى أن الحكومة خلال المدة الماضية كانت تشوب أعمالها بعض القصور ووجود بعض الأخطاء غير المقصودة والتي كان الغرض منها إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل المواطن.

حضر اللقاء مديرو الإدارات والأقسام والفروع بالهيأة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيآت، ورئيس الهيأة العامة للموصلات والنقل، ورئيس الهيأة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب ، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء، ومدير الإدارة القانونية برئاسة مجلس الوزراء، ومدير مكتب وزير الخارجية.

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