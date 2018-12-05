بن منصور يكشف ما حدث لمطار بنينا الدولي

قال المدير الإداري لمطار بننيا الدولي، أسامة بن منصور إن المطار كان يسير بشكل طبيعي حتى الساعة التاسعة مساء أمس، وبعدها دخلت مياه الأمطار بشكل مفاجئ وكبير جدا، أدت إلى إغراق صالة المطار،إذ وصل منسوب المياه داخله إلى متر ونصف.

وأوضح بن منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج LIVE على 218NEWS ، أن المطار اتخذ الإجراءات فور تعطّل العمل داخله نتيجة للأمطار الغزيرة، وتم إيقاف الرحلات بشكل فعلي وإعلان تعليقها.

وأشار المدير الإداري لمطار بننيا الدولي، إلى أنهم شكّلوا فريقا للعمل للتعامل مع الأزمة وسحب المياه منه، العمل جارٍ على السيطرة على المياه وتنظيف الصالة والتفتيش على المنظومات. وأعلن بن منصور أن المطار سيعود لعمله وتسيير الرحلات خلال الساعات القادمة وأنهم سيحاولون أن يتم استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.

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