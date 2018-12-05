مشاريع إعادة الإعمار على طاولة اجتماع السراج ومسؤولي الصندوقين العربي والكويتي للتنمية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب البدر، ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، د.عبداللطيف الحمد، مجالات التعاون بين الجانبين.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، لمناقشة مساهمة الصندوقين في تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية ضمن برامج إعادة الإعمار في ليبيا.

وتطرق السراج إلى مخططات إعادة الإعمار وما تشمله من مشاريع استراتيجية كبرى، لإعادة بناء المدن التي طالها التدمير على أسس حديثة، وتطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع خدمية في مختلف المناطق في ليبيا. وأضاف أن الطموح كبير وبحاجة لتعاون ودعم المؤسسات المالية الكبرى وشركات الاستثمار، مؤكدا أن فرص الاستثمار في ليبيا متعددة وواعدة وتوفر مقومات النجاح. من جانبه، قدم كل من البدر والحمد لمحة عن آليات عمل الصندوقين وحجم مساهماتهما في مشاريع استثمارية متعددة ومتباينة في عدد من الدول العربية. هذا وأبدى مسؤولي الصندوقين ترحيبهما بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار، وتم الاتفاق على التواصل وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

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