المسماري: سبها تستعد لافتتاح مركز التدريب العسكري

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن منطقة سبها العسكرية تستعد في هذه الأيام إلى التقدم بخطوات إلى الأمام، من خلال افتتاح مركز التدريب العسكري العام.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بأن المركز سيساهم في ضخ دماء جديدة بالمنطقة من خلال فتح باب الجندية.

وأضاف أن الدوريات ما زالت تجوب الصحراء في منطقة الكفرة لتتبع الجماعات والعصابات الإرهابية. ولفت المسماري إلى أنه تم القبض خلال الأسبوع الماضي على نحو 72 مهاجرا غير قانونيا عبر مهربين ليبيين.

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