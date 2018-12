“مطار بننيا الدولي”: تعليق الرحلات بسبب غرق الصالة وستعود خلال ساعات

المتوسط:

أكد المدير الإداري لمطار بننيا الدولي، أسامة بن منصور، ” إن صالة المطار غرقت بسبب مياه الأمطار ، ووصل منسوب المياه داخله إلى متر ونصف”.

وأكمل بن منصور ، خلال تصريحات تليفزيونية، ” المطار أعلن إيقاف الرحلات بشكل فعلي وإعلان تعليقها،وتشكيل فريقا للعمل للتعامل مع الأزمة وسحب المياه منه”.

وأوضح، ” أن العمل جارٍ على السيطرة على المياه وتنظيف الصالة والتفتيش على المنظومات، و المطار سيعود لعمله وتسيير الرحلات خلال الساعات القادمة وأنهم سيحاولون أن يتم استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن”.

