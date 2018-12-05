اخبار ليبيا الان

“مطار بننيا الدولي”: تعليق الرحلات بسبب غرق الصالة وستعود خلال ساعات

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المدير الإداري لمطار بننيا الدولي، أسامة بن منصور، ” إن صالة المطار غرقت بسبب مياه الأمطار ، ووصل منسوب المياه داخله إلى متر ونصف”.
وأكمل بن منصور ، خلال تصريحات تليفزيونية، ” المطار أعلن إيقاف الرحلات بشكل فعلي وإعلان تعليقها،وتشكيل فريقا للعمل للتعامل مع الأزمة وسحب المياه منه”.
وأوضح، ” أن العمل جارٍ على السيطرة على المياه وتنظيف الصالة والتفتيش على المنظومات، و المطار سيعود لعمله وتسيير الرحلات خلال الساعات القادمة وأنهم سيحاولون أن يتم استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن”.

The post “مطار بننيا الدولي”: تعليق الرحلات بسبب غرق الصالة وستعود خلال ساعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك