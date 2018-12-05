وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة يعقد اجتماع متابعة تقديم المساعدات للأسر المتضررة

بنغازي 05 ديسمبر 2018(وال)- عقد معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور مسعود صوة اجتماعاً طارئ صباح يوم الأربعاء بمقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لمتابعة تقديم العون للمتضررين من السيول والأمطار التي شهدتها بنغازي ومحيطها.

وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الإدارة بالهيئة السيد حسين الفلاح، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة العمليات والبرامج، ومدير إدارة الفروع بالهيئة، وكذلك رؤساء الأقسام بمكتب الشؤون الاجتماعية بنغازي.

واتفق المجتمعون على تقديم مساعدات عاجلة لمقر تواجد الأسر المتضررة بمفوضية كشافة بنغازي، وتمثلت المساعدات في بطاطين وحـصائر وحفاظات أطفال مقدمة من الهيئة المدعمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفرش أرضى ووسائد مقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.( وال- بنغازي) س ع/ ع ع

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