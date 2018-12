بعد الهجوم الإرهابي على المدينة …” داخلية المؤقتة” تمد مدير أمن تازربو بالأسلحة والمعدات

المتوسط:

سلم وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، مجموعة من الآليات والأسلحة إلى مديرية أمن تازربو.

وناقش بوشناف ، خلال لقائه مع مدير أمن تازربو، كيفية تزويد العناصر الأمنية فيها بالآليات التي تكفل صد أي هجوم إرهابي قد تتعرض له البلدية.

وأعلن بوشناف إطلاق الدورة التدريبية للمنتسبين الجدد لهيئة الشرطة بواقع 300 متدرب، مؤكدا على ضرورة عمل المديرية بما يكفل أمن الوطن والمواطن في تلك المنطقة.

وكانت بلدية تازربو قد تعرضت لهجوم إرهابي استهدف مركز الشرطة ونتج عن الهجوم سقوط قتلى وحالات خطف للمسئولين.

