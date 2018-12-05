أمن تازربو تتسلم آليات وأسلحة وعتاد خاص من داخلية المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” اليوم الأربعاء مديرية أمن تازربو آليات وأسلحة وعتاد خاص بها والتي وعد بتوريدها إلى المديرية عقب الزيارة التي أجراها للبلدية في 28 نوفمبر الماضي .

وجاءت زيارة وزير الداخلية إلى بلدية تازربو عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المنطقة كأول مسؤول رفيع يصل المنطقة على رأس قوة أمنية مجهزة .

وعقد الوزير اليوم اجتماعاً مع مدير أمن تازربو في مقر الوزارة في منطقة قرنادة ، وسلمه كافة الاحتياجات والدعم للمديرية .

وحث الوزير مدير أمن تازربو على إطلاق الدورة التدريبية للمنتسبين الجدد لهيئة الشرطة بواقع 300 متدرب ، مؤكداً على ضرورة عمل المديرية بما يكفل أمن الوطن والمواطن في تلك المنطقة .

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