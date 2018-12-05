أمن بنغازي : الوضع الأمني والمروري والخدمي في شوارع المدينة تحت السيطرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مديرية أمن بنغازي بأن الوضع الأمني والمروري والخدمي في شوارع المدينة تحت السيطرة ، لافتةً إلى أنه تمت السيطرة على المختنقات التي سببها هطول كميات كبيرة من الأمطار ليلة البارحة .

وفي بيان نشره مكتب الإعلام الأمني التابع للمديرية على صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الأربعاء ، “الفضل يعود لله وإلى رجال مديرية أمن بنغازي وإدارة البحث الجنائي .

وثمنت المديرية جهود مفوضية الكشافة وشركة المياه والصرف الصحي ، وشركة الكهرباء ، وشركة برقة ، وجميع من ساهم في التخفيف من هذه الأزمة .

وأشارت مديرية أمن بنغازي بأن استقرار منسوب وادي القطارة ، حيث بلغ حوالي 2.5 مليون متر مكعب وأن سعته التخزينية حوالي 120مليون متر مكعب ، مؤكدةً بأنه لا توجد خطورة منه .

وقالت المديرية إن السد الثانوي للوادي ممصمم من قبل الشركة المنفذ على أن يحتجز كمية بسيطة من المياه حتى يصل منسوب معين ويقوم بتصريف المياه تلقائياً حفاظاً على جسم السد من الانهيار .

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بمُعدلات السرعة القانونية خاصة في ظل هذه الأجواء ، حفاظاً على سلامتهم وتحسباً من تدهور الأحوال الجوية ، واستعداداً لمواجهة أي طارئ يحدث على طرقات المدينة ، التي تغرق منذ يومين في مياه الأمطار المُتجمّعة .

وبينت المديرية أن التعاون مع رجال الأمن والمرور سيُسهم في التقليل من مخاطر ارتفاع منسوب المياه على طرقات المدينة .

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