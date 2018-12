” عميد سرت” يناقش أزمة إزالة الالغام ومخلفات الحرب بالمدينة

المتوسط:

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني ، صباح اليوم الاربعاء، اجتماع لمناقشة موضوع ازالة الالغام ومخلفات الحرب بمدينة سرت.

وناقش الاجتماع خطة المنظمة للعمل خلال العام القادم 2019 م وزيادة عدد الفرق العاملة في سرت بالإضافة إلى وسائل إزالة الالغام .

و حضر الاجتماع آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله ورئيس لجنة ارجاع السكان بشير الشقماني وآمر القاطع الاول السد عبد الواحد الزرع ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي بالبلدية سالم الهادي والناطق الرسمي بإسم قوة حماية وتأمين طه حديد.

