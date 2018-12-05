ستيفاني تلتقي نشطاء وسياسيين في بنغازي

بحثت نائبة المبعوث الاممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز مع أعضاء من مجلس النواب في بنغازي آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن البرلمان إلى جانب مناقشة ملف الملتقى الجامع والترتيبات الأمنية في طرابلس وأوضاع الجنوب .

والتقت ستيفاني خلال زيارتها لبنغازي عددا من الشباب من مختلف مدن المنطقة الشرقية واستمعت لتطلعاتهم حول الملتقى الجامع والإطار الدستوري والإنتخابات المقبلة، لمعرفة أولوياتهم فيما يخص مستقبل البلاد والحلول الرامية لإنهاء الأزمة الليبية.

واجتمعت نائبة المبعوث الاممي إلى ليبيا مع عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية أبرزهم المحامي عبدالحفيظ غوقة والأكاديميين نجيب الحصادي وفتحي البعجة وعاطف الحاسي إضافة للقائها السابق بالمحامية آمال أبوقعيقيص ومجموعة من المحاميات والناشطات لبحث توقعاتهن بشأن الملتقى الجامع.

وشددت ستيفاني خلال لقاءها رئيس المجلس التسييري لبلدية المدينة الصقر بوجواري على أهمية فتح مكتب للأمم المتحدة في بنغازي وناقشت معه كذلك الدعم المقدم في مجال مكافحة الألغام والاصلاحات الاقتصادية.

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