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ستيفاني تلتقي نشطاء وسياسيين في بنغازي

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت نائبة المبعوث الاممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز مع أعضاء من مجلس النواب في بنغازي آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن البرلمان إلى جانب مناقشة ملف الملتقى الجامع والترتيبات الأمنية في طرابلس وأوضاع الجنوب .

والتقت ستيفاني خلال زيارتها لبنغازي عددا من الشباب من مختلف مدن المنطقة الشرقية واستمعت لتطلعاتهم حول الملتقى الجامع والإطار الدستوري والإنتخابات المقبلة، لمعرفة أولوياتهم فيما يخص مستقبل البلاد والحلول الرامية لإنهاء الأزمة الليبية.

واجتمعت نائبة المبعوث الاممي إلى ليبيا مع عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية أبرزهم المحامي عبدالحفيظ غوقة والأكاديميين نجيب الحصادي وفتحي البعجة وعاطف الحاسي إضافة للقائها السابق بالمحامية آمال أبوقعيقيص ومجموعة من المحاميات والناشطات لبحث توقعاتهن بشأن الملتقى الجامع.

وشددت ستيفاني خلال لقاءها رئيس المجلس التسييري لبلدية المدينة الصقر بوجواري على أهمية فتح مكتب للأمم المتحدة في بنغازي وناقشت معه كذلك الدعم المقدم في مجال مكافحة الألغام والاصلاحات الاقتصادية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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