مرور الأبيار : الطرق الرئيسية بالمنطقة صالحة حاليًا لسير السيارات

أخبار ليبيا 24 – خاص

طمأن رئيس قسم المرور والتراخيص الأبيار مقدم عبدالحميد العوامي المواطنين بأن الطرق الرئيسية بالمنطقة صالحة حاليًا لسير السيارات، وذلك بعد سحب المياه من الشوارع.

وقال العوامي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الأبيار – التي تبعد حوالي 62 كم شرق بنغازي – شهدت علو بمنسوب المياه وسيول، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن هذا اليوم قامت الجهات المسؤولة بتدبير حلول مؤقتة وتصريف المياه.

هذا وقامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الأبيار – بتسليك وتنظيف غرف مياه الأمطار وسحب المياه من المنازل بسيارات الكسح بحي الأندلس، بسبب الوديان وعدم وجود سدود للوديان المارة بالأحياء السكنية وعدم وجود بنية تحتية بالحي.

وأكدت الشركة – بحسب صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي – سحب المياه من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية تعرضت منذ مطلع ديسمبر الجاري لمنخفض جوي وهطول الأمطار الغزيرة التي نتج عنها إغراق أغلب شوارع بنغازي وتعطيل حركة السير داخل شوارعها.

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