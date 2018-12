المتوسط:

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في بنغازي مع الشخصيات الأكاديمية والسياسية والناشطين، اليوم الاربعاء.

وبحث الللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالدستور والتوزيع العادل للموارد الليبية والفيدرالية واللامركزية والملتقى الوطني .

والجدير بالذكر أن ستيفاني وليامز قد التقت مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي خلال زيارتها للمدينة وناقشت الأوضاع الأمنية .

