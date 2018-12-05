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مطالبات بتوفير الأمن في كاباو

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مواطنون في مدينة كاباو وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي للمدينة مطالبين بتوفير الأمن والأمان وبتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة.

ورفع المواطنون بشعارات تطالب الجيش والشرطة وبناء الدولة، بعد أن أوضحوا أن المجلس البلدي كاباو لم يقدّم شيئا للمدينة سوى الوعود فقط، موضحين أنهم مع وحدة ليبيا قوية بأمنها وتعليمها.

ويأمل أهالي المدينة أن تنتهي الأزمات المتراكمة وتبدأ مراحل الإنماء والعمل، في اتخادهم الطرق الحضارية والسلمية للتعبير عن غضبهم وأحلامهم في رؤية مدينتهم ووطنهم ينعم بالأمن والأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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