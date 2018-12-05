المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين

قال الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، إن المحكمة العسكرية الدائمة بمنطقة بنغازي حكمت غيابيًا بالإعدام لثلاثة متهمين والمؤبد لمتهم واحد دون أن يذكر أسماءهم والقضايا المتهمين فيها.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي الأربعاء على أن «المحاكمات جرت في وجود محامي المتهمين».

وأشار المسماري إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بمنطقة بنغازي حكمت حضوريًا بـ«السجن 8 سنوات لمتهم واحد والسجن 5 سنوات لمتهم واحد حضوريا والسجن لمدة سنتين لمتهم واحد والسجن 19 شهرا لمتهم واحد».

ولفت المسماري إلى «عودة الاغتيالات بالمنطقة الغربية ومن ضمنها محاولة اغتيال الناشط المدني سليمان البيوضي وهو ليس عسكريا بل رجل وطني ينتقد الجيش بروح المسؤولية متى صدرمنه أي خطأ».

وحول الموقف السياسي قال المسماري: «نحن نتابع ونراقب عن بعد كل التحركات السياسية في ليبيا ونتابع الحوار الجاري في الاسكندرية أو في طبرق أو في تونس ولكن ليس لنا دخل بأي من هذه الحوارات ونحن نعلن بأننا مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم».

وأضاف: «لن نسمح بالتلاعب بتغيير المفردات ونحن مع إجراء الانتخابات في الربيع القادم وتوافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الاستفتاء وتشكيلة المجلس الرئاسي الجديدة برئيس ونائبين سيطيل عمر الأزمة في ليبيا وهو أمر خطير جدا ويطيل من معاناة المواطن الليبي وقد أيدنا المؤتمر الجامع بسبب وجود وعاء زمني أو جدول زمني وهو تطور جيد وإيجابي».

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