بوشاح: وفد الأعلى للدولة تباحث مع عقيلة حول التعديلات الخلافية

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح بأن وفد المجلس الذي يزور مصر برئاسة النائب ناجي مختار تباحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول التعديلات الأخيرة التي قام بها البرلمان.

وأضاف بوشاح في تصريح للأحرار أن وفد الأعلى للدولة تلقى طمينات من عقيلة صالح بتعديل ما أسماه بوشاح الخطأ الوارد في التعديل الدستوري ومواد أخرى لم يجر التوافق حولها بين المجلسين.

ووفق ماسبق فقد ارتأى أعضاء المجلس وفق تعبير عضو المجلس الأعلى دولة عمر بوشاح، عقد جلسة تشاورية اليوم الأربعاء وإرجاء الجلسة الرسمية إلى الأسبوع القادم.

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