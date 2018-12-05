أمير الكويت: التدخلات الخارجية عمقت أزمة ليبيا

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأمير دولة الكويت “صباح الأحمد الجابر الصباح” على أن التدخلات السلبية الخارجية ساهمت في إطالة عمر الأزمة الليبية وتعميقها، وعلى ضرورة الإسراع في إعادة السفارة الكويتية لتعمل من ليبيا.

واتفق الجانبان أيضا خلال زيارة السراج إلى دولة الكويت الأربعاء،على أن يتبني مندوب الكويت في مجلس الأمن رؤية حكومة الوفاق الوطني والتنسيق مع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن، إضافة إلى الاتفاق على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار ومشاريع الخدمات في ليبيا.

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