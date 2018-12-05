جلالة: البحث عن المفقودين عائق أمام اتفاق تاورغاء مصراتة

قال وزير الدولة لشؤون المهجرين يوسف جلالة إن مشكلة البحث عن المفقودين مازالت عائقا أمام لجنة اتفاق تاورغاء مصراتة مؤكدا أن المشكلة إدارية وسيتم التغلب عليها قريبا.

ودعا جلالة في تصريح خاص للأحرار المجتمع الدولي للإيفاء بوعودهم تجاه إعمار تاورغاء مشيرا إلى تباطؤ المنظمات خصوصا اليونيسيف التي أجرت مقايسات لكثير من المدارس في المدينة منوها إلى وعود وزارة التعليم ببناء ثلاث مدارس.

وأضاف وزير الدولة لشؤون المهجرين أن بقية الشركات تعمل داخل المدينة إلا أنها تسير بوتيرة بطيئة، لافتاإلى أن شركة الكهرباء وعدت بتوفير كافة احتياجات المدينة تمهيدا لإنجاز عملها بأسرع وقت.

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