مديرية أمن بنغازي تطمئن المواطنين في بنغازي الوضع تحت السيطرة

بنغازي 05 ديسمبر 2018( وال ) – أكدت مديرية أمن بنغازي بأن الوضع الأمني والمروري والخدمي في شوارع المدينة تحت السيطرة.

وفي بيان نشره مكتب الإعلام الأمني التابع للمديرية على صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم الأربعاء طمأن فيه المواطنين بأن الوضع الأمني تحت السيطرة .

وأشاد البيان بفضل رجال الداخلية والتابعين إلى مديرية أمن بنغازي وإدارة البحث الجنائي.

وثمنت المديرية جهود مفوضية الكشافة، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وشركة برقة للمقاولات، وكل من ساهم في التخفيف من هذه الأزمة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن استقرار منسوب وادي القطارة، قد بلغ حوالي 2.5 مليون متر مكعب وأن سعته التخزينية حوالى 120 مليون متر مكعب، مؤكدة بأنه لا يشكل أي خطورة.

وقالت المديرية في بيانها أن السد الثانوي للوادي مصمم من قبل الشركة المنفذة على أن يحتجز كمية بسيطة من المياه حتى يصل منسوب معين ويقوم بتصريف المياه تلقائيا حفاظا على جسم السد من الأنهيار.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بمُعدلات السرعة القانونية خاصة في هذه الأجواء، حفاظاً على سلامتهم. وتحسباً من تدهور الأحوال الجوية، واستعداداً لمواجهة أي طارئ يحدث على طرقات المدينة التي تغرق منذ يومين في مياه الأمطار المُتجمّعة.

وبينت المديرية أن التعاون مع رجال الأمن والمرور سيُسهم في التقليل من مخاطر ارتفاع منسوب المياه على طرقات المدينة.( وال – بنغازي) س ع / ع ع

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