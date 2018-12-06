طلاسم وشعوذة خلال مداهمة منزل في بنغازي

ضبطت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أشخاصًا يحملون الجنسية الأفريقية، يقومون بعمليات السحر والشعوذة بمنطقة البركة.

وأشارت الوحدة بعد تفتيش المنزل المستهدف، رصد في احدى الغرف على معمل كامل أو غرفة عمليات لأفارقه يمارسون السحر والشعوذه، وقد تم مداهمتهم اثناء قيامهم بإعداد طلاسم السحر والشعوذة.

وأضافت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، أن الأفارقة قد اعترفوا جميعهم بما نسب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وعرض المحضر على النيابة العامة.

وأوضحت الوحدة تفاصيل الضبط، وذكرت أن أحد مصادرها أفاد بأن أعدادا كبيرة منهم تتردد على هذا المنزل وفي الفترة الليلية على وجه الخصوص، وقد صدرت تعليمات بفتح محضر تحرّي وعرضه على النيابة العامة، وإعداد كمين مُحكم ومداهمة المكان الذي يقطن فيه هؤلاء الأفارقة.

ونوّهت الوحدة لأصحاب المنازل عدم تأجير منازلهم للنزلاء إلا بعد التأكد من الإجراءات عن طريق مصلحة الجوازات والجهات الرسمية ذات الاختصاص واثبات وجودهم بطريقة شرعية، لخطورة هذه الجريمة على المجتمع.

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