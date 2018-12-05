قوات من المعارضة التشادية تسيطر على بعض المواقع في سبها‎

علم مراسل “بوابة افريقيا الاخبارية” أن مجموعة من عناصر قوات المعارضة التشادية قامت صباح فجر الإثنين الماضي بالسيطرة على عدة مواقع في مدينة سبها بعد أن تسللوا على شكل مجموعات بسيطة بآلياتهم العسكرية.

وقامت هذه المجموعات بالسيطرة على موقع مبنى مصنع المشروبات الغازية سابقا والذي يقع في مدخل المدينة باتجاه الشمال بطريق تمنهنت على بعد خمس كيلو مترات.

وكذلك تمت السيطرة على مقر كتيبة المغاوير سابقا وهي تقع ايضا بإتجاه طريق طرابلس عن طريق تمنهنت والتي تقع جنوب شرق مدينة سبها.

كما تمت السيطرة على مقر ومبنى فندق الجبل والذي يقع على بعد مسافة عشره كيلو مترات باتجاه الجنوب الشرقي لمدينة سبها باتجاه طريق أوباري مرزق.

وكل هده المواقع كان مسيطر عليها من قبل كتيبة شهداء أم الارانب التابعة للتبو، وفي اطار تبادل المواقع وراجعت كتائب التبو إلى خارج نطاق ضواحي سبها.

وهذا ما جعل التوتر يسيطر على الرأي العام لسكان مدينة سبها والجنوب بصفة عامة في ظل تجاهل الحكومات الوضع الأمني السيء التي تمر بها مناطق الجنوب كافة .

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