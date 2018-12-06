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داخلية المؤقتة تدعم تازربو بالعتاد الأمني

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلمت مديرية الأمن في مدينة تازربو عددا من السيارات الأمنية والأسلحة والعتاد العسكري من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وتأتي عملية التسليم بعد زيارة وزير الداخلية إبراهيم بوشناف للمدينة في 28 نوفمبر الماضي، والتي وعد فيها المسؤولين في تازربو بتزويد المدينة بالعتاد المطلوب لحمايتها.

وتعتبر زيارة بوشناف، أول زيارة لمسؤول أمني لتازربو بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في الفترة الماضية،

وعقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة بعد عملية تسليم الاحتياجات الأمنية، اجتماعا بمدير أمن تازربو في مقر الوزارة بمنطقة قرنادة.

وحث بوشناف خلال الاجتماع مع مدير أمن تازربو على إطلاق الدورة التدريبية للمنتسبين الجدد لهيئة الشرطة بواقع 300 متدرب، مؤكدا على ضرورة عمل المديرية بما يكفل أمن المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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