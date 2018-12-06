دوريات أمنية لحماية الهلال النفطي

بدأت الكتيبة 276 مشاة في دورياتها الأمنية والعسكرية بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي بالتنسيق مع غرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم درياق لمراقبة تحركات الآليات المجهولة إن وجدت.

وتأتي هذه الدوريات في إطار حماية الهلال النفطي من العصابات الإجرامية التي لطالما حاولت الاستغلال والعبث بقوت الليبين بدعم من جهات محددة بعينها.

وتعمل الدورات التنشيطية للواء 73 مشاة على مستوى جميع الوحدات من تخصصات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية الثقيلة والدبابات وصنف المخابرة وذالك للجاهزية التامة.

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