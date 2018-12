وزراء عرب وأجانب يعبرون عن إعجابهم بإصلاحات قطاع التعليم في ليبيا

عقد وزير التعليم عثمان عبدالجليل عدة لقاءات على هامش الملتقيالعالمي للتعليم بمشاركة وكيل الوزارة عادل جمعة وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم ابولائحة ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد العتوق.

حيث التقى عبد الجليل كل من وزير التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووكيلا وزارة التعليم بدولتي المغرب والكويت ووزيري التعليم بدولة إيطاليا وإسبانيا.

كما تم خلال هذه اللقاءات مناقشة الأفكار والبرامج المنفذة في الدول المختلفة، وإمكانية خلق فرص للتعاون المشترك بين هذه البلدان وليبيا.

هذا وعبر الوزراء عن إعجابهم بالخطوات الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم في ليبيا.

