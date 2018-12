العامة للكهرباء تواصل صيانة الخطوط المتضررة بسبب الاشتباكات

استمرت الشركة العامة للكهرباء في القيام بأعمال صيانة خط الجنوب الشرق جهد 220 ك.ف الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

حيث أوضح رئيس قسم المتابعة بدائرة الصيانة التنبؤية بإدارة صيانة الجهد الفائق الغربية علي سالم فريفر أن العمل جاري على إجراء أعمال صيانة خط الجنوب الشرق حيث تم اليوم تنفيذ شد الأسلاك ما يقارب طوله 4500 متر، موضحاً أن مشكلة البناء العشوائي تحت مسار الخطوط تعيق سير العمل وتتسبب في تأخر تنفيذ أعمال الصيانة في مواعيدها المحددة.

يُذكر أن فرقة التوزيع بدائرة مشروع الهضبة قامت قبل البدء في تنفيذ العمل بفصل خط 11 كيلو فولت وذلك من أجل تأمين الموقع ومن المتوقع الانتهاء من تشغيل الخط مع نهاية الأسبوع المقبل.

