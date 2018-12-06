اتفاق ليبي كويتي على مشاريع الإعمار في ليبيا

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع أمير الكويت صباح الأحمد على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار ومشاريع الخدمات في ليبيا والتواصل مع صندوق الإنماء العربي لمشاركته في عملية الأعمار.

وناقش السراج مع الأحمد خلال زيارته الكويت، الأربعاء، مساهمة الكويت في حل الأزمة الليبية وفق إطار الأمم المتحدة وعودة سفارتها للعمل من طرابلس.

وتوافق الأحمد مع السراج على أن التدخلات السلبية الخارجية ساهمت في المد من عمر الأزمة الليبية، معربين عن تنمية علاقات التعاون بين البلدين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والوفد المرافق له وصل صباح الأربعاء إلى الكويت في زيارة رسمية قادمة من بلجيكا.

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