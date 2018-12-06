رئيس الحكومة الإيطالية بصدد إجراء محادثات مع حفتر في روما

كشفت مصادر برئاسة الوزراء الايطالية لوكالة آكي الإيطالية أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيلتقي اليوم الخميس قائد قوات الكرامة في الشرق الليبي خليفة حفتر المتواجد في روما حالياً.

هذا وكانت وسائل إعلام إيطالية وليبية قد تحدثت عن إجتماع آخر لحفتر مع السفير الأمريكي لدى تونس، ومسؤول إدارة واشنطن بشأن الملف الليبي دانيال روبنستين.

في سياق متصل تأتي هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

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