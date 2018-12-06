بعد لقاء فى مصر .. مختار يكشف عن ملامح إتفاق مع المستشار صالح بشأن الرئاسي الجديد

ليبيا – كشف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار أمس الأربعاء على ملامح إتفاقهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد لقاء فى مصر بشأن تغيير المجلس الرئاسي الحالي .

وأكد مختار فى تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه إتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على التنسيق المباشر بين المجلسين لتوحيد المؤسسات السيادية بعد تعديل المجلس الرئاسي .

كما وصف نائب أول رئيس لقاء وفد مجلس الدولة مع صالح في مصر بالممتاز، قائلاً بأن الأخير أبدى إستعداده الكامل لإزالة أي عائق يقف في طريق توحيد السلطة التنفيذية ( تشكيل حكومة ورئاسي جديد ) .

يأتي هذا التصريح بعد أيام من إجراء مجلس النواب لتعديل دستوري من شقين يقضي أحدهما بتعديل السلطة التنفيذية وإعادة تشكيلها وسط بوادر رفض من رئاسة مجلس الدولة وعدد من أعضاء المجلس المنتسبين لحزب العدالة والبناء .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية