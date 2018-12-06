نشطاء التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن فيضانات بنغازي

بنغازي 06 ديسمبر 2018 (وال) – أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، وتويتر) هاشتاق بعنون (نبو حل مش عطل)، على خلفية قرارات المسؤولين بتعطيل كافة قطاعات الدولة بسبب هطول أمطار غزيرة أفضت إلى عرقلة سير الحياة المدنية في بنغازي اليومين الماضيين.

وحمل المدونون المسؤولية الكاملة إلى المسؤولين فيما آلت إليه الأوضاع في مدينة بنغازي.

واتفق المدونون أن هذه القرارات تدل على ‏فشل ذريع على جميع الأصعدة في إدارة وحل مشاكل المدينة بحسب تعبيرهم.

وتابع المدونون أن معظم الحلول التي يضعها المسؤولون وقتية وغير مقنعة إضافة إلى أن لها مردود سلبي على المدى الطويل.

وأشار المدونون أن هطول الأمطار في اليومين الماضيين كشفت عن حجم الفساد الذي تعاني منه معظم قطاعات بنغازي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، وتويتر) صور ومقاطع فيديو لأماكن مختلفة ومؤسسات متعددة في المدينة تظهر فيها الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار والتي أدت إلى توقف سير العمل في هذه المؤسسات.

من جهته، أكد مدير المكتب الإعلامي لبلدية بنينا صالح الشلماني ــ لوكالة الانباء الليبية ـ غرق صالة الإنتظار، وموقف السيارات بمطار بنينا الدولى بسبب استمرار هطول الامطار.

واعلنت إدارة مطار بنينا تعليق عملها لمدة أسبوع نتيجة الخسائر التي تكبدها المطار بسبب وصول المياه لمحركات الطائرات والمخازن مما تسبب في خسائر مادية هائلة، تقدر بالملايين نتيجة دخول المياه بشكل كبير لصالات الركاب وتعطيل العمل بها دون سابق إنذار.

وأوضحت الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تعليقها للعمل مؤقتً إلى حين اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تمكنها من استئناف العمل.

هذا وتمكن جهاز الإسعاف والطوارئ بنغازي من إخلاء عائلات عالقة في مواقع إنجراف مياه الأمطار

وقال رئيس غرفة عمليات الإسعاف والطوارئ السيد علي التاجوري ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ إن معظم الإتصالات التي تلقيناها كانت من العائلات القاطنة في مناطق قاريونس بيننا وبوصنيب ومخيم مهجري تاورغاء.

وأوضح التاجوري إن جهاز الإسعاف والطوارئ قام بنقلهم لمركز بنغازي الطبي للاطمئنان على حالتهم الصحية وتم التأكد من سلامتهم ولم تسجل حتى الآن أي حوادث صحية للعائلات.

وعن مهجري تاورغاء قال التاجوري أن معظمهم فضلوا الذهاب إلى أقارب لهم في المدينة بعيداً عن المناطق المتضررة والبعض الآخر تم نقله إلى مفوضية كشاف بنغازي تحت رعاية الهلال الأحمر وكشاف بنغازي.

وعن الحلول المرتقبة قال رئيس مكتب الإعلام ببلدية بنغازي السيد نظال الكاديكي لــ(وال) أنه ليس ثمة حلول نهائية نتيجة لانعدام الإمكانيات وقلة المخصصات المالية المتاحة للبلدية.

وتابع الكاديكي أن الحل المتاح المؤقت يتمثل في سحب مياه الصرف الصحي بالتعاون مع المؤسسات التطوعية وتبرعات المواطنين ومخاطبة المؤسسات بضرورة الإعلان عن عطلة رسمية حتى يتسهل على البلدية القيام بعملها.

وأكد أن البلدية قامت قبل الشهرين بتنظيف غرف تفتيش الصرف الصحي غير أن الانسداد كان في أنابيب الصرف الصحي الممتدة لمئات الأمتار ويرجع الانسداد لعلوق مخلفات القمامة فيها بسبب إهمال بعض المواطنين.

ونوه عن أن العمل لتسريح هذا الانسداد يتطلب ميزانيات كبيرة وفترات زمنية طويلة.

وعن الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انهيار سد وادي القطارة نفى المدير المسؤول عن سد وادي القطارة، المهندس صلاح المقلة، صحة الإشاعات التي يتم تتداولها بين أوساط المواطنين.

وأوضح المقلة في تصريح ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن سد وادي القطارة يتكون من سدين هما، سد وادي القطارة الرئيسي، وسد وادي القطارة الثانوي، و يقع السد الرئيسي جنوب شرق مدينة بنغازي مسافة أربعين كيلو متر، و السد الثانوي جنوب شرق مدينة بنغازي و يبعد عنها مسافة 30 كيلو متر.

وأضاف المقلة، أن السعة التخزينية للسد الرئيسي 120 مليون متر مكعب و كمية المياه الحالية 2 مليون متر مكعب، والسعة التخزينية للسد الثانوي 7 مليون متر مكعب.

وطمئن المقلة المواطنين بقوله؛ أن كلا السدين في حالة ممتازة، وأن كل ماحدث هو أن السد الثانوي تجمعت فيه كميات كبيرة من المياه أي ازداد منسوب المياه إلى أن وصل للمفيض.

و على خلفية الأضرار التي سببتها هطول الأمطار أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة وجميع الجهات التابعه لها حالة الطوارئ القصوي، وذلك تحسباً لأي ظروف طارئ.

وطالبت المؤسسة جميع العاملين بقطاع المياه في المناطق القيام بدورهم المناط بهم في إزالة العوائق أمام المواطنين في حالة تجمع مياه الأمطار.

وشددت على اللجنة الدائمة للطوارئ الخاصة بقطاع المياة مواصلة أعمالها و القيام بدورها المناط بها عبر تكوين غرفة عمليات لتلقي البلاغات وتوجيه فرق التدخل السريع على أن تكون متاحة طيلة 24 ساعه طوال أيام الأسبوع حتى إشعار اخر.

وفي ذات السياق، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقته دكتور منير عصر اليوم تعليماته لوكيل الوزارة سهيل بوشيحة بمتابعة الاوضاع بمدينه بنغازي نتيجة الأمطار الغزيرة وسيول التي شهدتها المدينة.

وطالب عصر من وكيل الوزارة بالتحرك الفوري ووضع كل امكانيات الوزاره في مساعدة المواطنين.

ومن جهته، أعلن مسؤول قطاع التعليم ببلدية الأبرق، الأستاذ فتحي فضل بوبلايل؛ عن إيقاف الدراسة بجميع مراحل التعليم بالبلدية حتى اشعار أخر، وعزى ذلك تحسبا لأي ظروف طارئة و كمية هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي أدت إلي إغلاق العديد من المدارس و الطرق المؤدية إليها.

ونوه الى ان التواصل جاري مع كل مدراء المدارس و المرافق التعليمية لحصر الاضرار بالمدارس و المرافق التعليمية بمدينة الأبرق و كل الفروع البلدية الخمسة التابعه لها وذلك لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار . (وال – بنغازي) ب ف / هــ ع

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