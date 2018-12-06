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المركزي: 3 مليار و277 مليون دينار قيمة الدعم وموازنة الأسعار حتى يونيو

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن مصرف ليبيا المركزي في نشرته الاقتصادية للربع الثالث من العام 2018، أن الإيرادات النفطية سجلت حتى 30/6/2018 حوالي 15 مليار و605 مليون دينار ليبي، كما بين بأن الإيرادات غير النفطية بلغت حتى ذات التاريخ حوالي 1 مليار و100 مليون دينار.

وأوضح المركزي في نشرته بأن المصروفات التسييرية حتى 30/6/2018 بلغت حوالي 13 مليار و18 مليون دينار، كما بين قيمة الدعم وموازنة الأسعار وقد بلغت حتى ذات التاريخ 3 مليار و227 مليون دينار.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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