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نسبة المهاجرين المنطلقين من ليبيا إلى إيطاليا تنخفض بنسبة 92%

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

ذكر سالفيني أن طلبات اللجوء في عام 2018 في إيطاليا بلغت 49 ألفاً و636 مسجلة إنخفاضاً  بنسبة 60% عن العام الماضي. [أ.ب]

كشف وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني أن تدفقات المهاجرين نحو شواطئ بلاده سجلت إنخفاضاً في الستة أشهر الماضية بنسبة 83%  مقارنة بالعام الماضي.

حيث أوضح سالفيني أن أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية انخفضت بنسبة 92%.

كما ذكر سالفيني أن طلبات اللجوء في عام 2018 في إيطاليا بلغت 49 ألفاً و636، مسجلة إنخفاضاً  بنسبة 60% عن العام الماضي، مضيفاً أن مجمل طلبات اللجوء التي تمّ فحصها  بلغت 86 ألف و446، مُنِح 7% منهم وضعية اللاجئ،  و23% الحماية الانسانية، بينما رفضت طلبات 66% منهم.

 

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عين ليبيا

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