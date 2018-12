كشف وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني أن تدفقات المهاجرين نحو شواطئ بلاده سجلت إنخفاضاً في الستة أشهر الماضية بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي.

حيث أوضح سالفيني أن أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية انخفضت بنسبة 92%.

كما ذكر سالفيني أن طلبات اللجوء في عام 2018 في إيطاليا بلغت 49 ألفاً و636، مسجلة إنخفاضاً بنسبة 60% عن العام الماضي، مضيفاً أن مجمل طلبات اللجوء التي تمّ فحصها بلغت 86 ألف و446، مُنِح 7% منهم وضعية اللاجئ، و23% الحماية الانسانية، بينما رفضت طلبات 66% منهم.

The post نسبة المهاجرين المنطلقين من ليبيا إلى إيطاليا تنخفض بنسبة 92% appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا