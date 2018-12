توزيع مساعدات على 55 أسرة متضررة من السيول في جردينة

المتوسط:

قام الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع سلوق بتوزيع المساعدات العينية على الأسر المتضررة من السيول الجارفة في منطقة جردينة والمقدر عددها بخمس وخمسين أسرة.

و وقال الهلال الأحمر إن هذه المساعدات تأتي في أطار تخفيف حجم المعاناة لهذه الأسر ، هذاو كان الأستاذ قيس الفاخري مدير الهلال الأحمر فرع بنغازي والاستاذ فتحي لجطل مدير الهلال الاحمر فرع سلوق على راس القائمين بتوزيع هذه المساعدات .

