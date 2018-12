المتوسط:

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، هاشتاج بعنون (نبو حل مش عطل)، على خلفية قرارات المسؤولين بتعطيل كافة قطاعات الدولة بسبب هطول أمطار غزيرة أفضت إلى عرقلة سير الحياة المدنية في بنغازي اليومين الماضيين.

وحمل المدونون المسؤولية الكاملة إلى المسؤولين، فيما آلت إليه الأوضاع في مدينة بنغازي.

واتفق المدونون أن هذه القرارات تدل على ‏فشل ذريع على جميع الأصعدة في إدارة وحل مشاكل المدينة بحسب تعبيرهم.

وتابع المدونون أن معظم الحلول التي يضعها المسؤولون وقتية وغير مقنعة إضافة إلى أن لها مردود سلبي على المدى الطويل.

وأشار المدونون أن هطول الأمطار في اليومين الماضيين كشفت عن حجم الفساد الذي تعاني منه معظم قطاعات بنغازي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، وتويتر) صور ومقاطع فيديو لأماكن مختلفة ومؤسسات متعددة في المدينة تظهر فيها الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار والتي أدت إلى توقف سير العمل في هذه المؤسسات.

The post إدانات واسعة للمسؤولين في بنغازي.. الفيضانات كشفت حجم الفساد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية