فخامة رئيس مجلس النواب يفتتح محكمة القبة الإبتدائية

القبة 06 ديسمبر 2018 (وال) -افتتح فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح محكمة القبة الابتدائية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد الحافي، والنائب العام وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات والقضاة، بالإضافة إلى وكلاء النيابات ومحامين وعمداء البلديات المجاورة لبلدية القبة.

هذا وعلى هامش حفل الافتتاح عقد المستشار عقيلة صالح اجتماع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد الحافي والنائب العام وعدد من رؤساء المحاكم.

وناقش المجتمعون جملة من الموضوعات التي تتعلق بعمل القضاء والمحاكم والنيابات في كل أنحاء ليبيا.

الجدير بالذكر أن عمل الهيئات القضائية موحد في كل ليبيا. (وال – القبة) ع ع / هــ ع

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