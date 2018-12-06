السراج يناقش مع مسؤولين كويتيين آلية إنعاش الإقتصاد الليبي وبرامج الإعمار

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد مجالات التعاون ومساهمة الصندوقين في تنفيذ مشاريع تنموية وإقتصادية ضمن برامج إعادة الإعمار في ليبيا.

السراج تحدث بحسب مكتبه الاعلامي عن مخططات إعادة الإعمار وما تشمله من مشاريع استراتيجية كبرى لإعادة بناء المدن التي طالها التدمير على أسس حديثة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع خدمية في مختلف المناطق في ليبيا.

وقال السراج إن الطموح كبير ويحتاج إلى تعاون ودعم المؤسسات المالية الكبرى وشركات الاستثمار،مؤكدا أن فرص الاستثمار في ليبيا متعددة وواعدة وتوفر مقومات النجاح.

ومن جانبه،قدم كل من عبد الوهاب البدر وعبدالحميد الحمد لمحة عن آليات عمل الصندوقين وحجم مساهماتهما في مشاريع استثمارية متعددة ومتباينة في عدد من الدول العربية.

وأبدى مسؤولو الصندوقين ترحيبهما بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار حيث تم الإتفاق على التواصل وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية