المشير حفتر يلتقي رئيس الحكومة الإيطالية اليوم الخميس

ليبيا – أفادت مصادر برئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي سيلتقي اليوم الخميس بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر المتواجد في روما حالياً.

وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” أشارت إلى أن زيارة المشير حفتر التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية تأتي بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة التي شارك فيها على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن المشير حفتر قد التقى يوم أمس الاربعاء بحسب صحف ايطالية السفير الامريكي لدى تونس ومسؤول إدارة واشنطن عن الملف الليبي دانيال روبنستين ، ووصف الاعلام الايطالي إجتماعات المشير حفتر بالدبلوماسي الامريكي ورئيس الحكومة الايطالية بـ”اللقاءين السريين للغاية”.

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