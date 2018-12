المتوسط:

شهدت العاصمة النمساوية “فيينا”، أمس الأربعاء، انطلاق أعمال الدورة(61) للجنة المخدرات، والتي انعقدت بمقر الأمم المتحدة وبمشاركة وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وناقشت الدورة الحالية للجنة التحضير للاجتماع الوزاري المعني بمكافحة المخدرات والمزمع عقده في مارس من العام المقبل، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة, وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية, والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

